Geronimo : "Apologize, je suis fou de cette chanson !"

G : "Je me retrouve plus dans ce que je chante, c’est ma vraie voix, il n’y a plus d’accent, pas de filtre non plus quand je vais rencontrer les médias. Ça colle plus avec ce que j’ai envie de défendre. J’ai l’impression que c’est une transition vers un truc encore plus pop parce que ça reste encore quand même électro, c’était la pleine période Avicii on sent l’affiliation du son. Au niveau vocal, des textes, de ce que j’ai envie de raconter, je suis plus proche et c’est vraiment la naissance de Geronimo à ce moment-là".

Justement en 2015 tu reviens avec un nouveau pseudonyme, Geronimo, et le titre Possédés, tu te retrouves beaucoup plus dans ce morceau-là ?

G : "Je garde beaucoup plus de bons que de mauvais souvenirs parce que ça m’a fait entrer dans ce métier, ça a été extraordinaire au niveau des rencontres, des voyages. Financièrement aussi tu respires. Après, sur le long terme, c’est devenu une étiquette et donc un côté un peu toxique pour pouvoir proposer autre chose".

Geronimo : "C’est le début de la folie et ça grimpe très vite et très haut, c’est un tourbillon mais après ça retombe. Helmut Fritz, c’était en fait un appel au secours, je faisais de la pop qui ne fonctionnait pas et je n’arrivais pas à approcher les maisons de disques. Je me suis dit : pour qu’ils regardent mon travail, je suis obligé de créer un truc de fou et j’ai créé Helmut Fritz sans savoir que j’allais embarquer ce truc pendant plusieurs années et que ça allait changer ma vie".

On remonte tout d’abord en 2009 avec Helmut Fritz et ton morceau Ça m’énerve, classé numéro 1 pendant 4 semaines, vendu à 500 000 exemplaires, 48 millions de vues sur Youtube, c’est impossible de ne pas en parler ! C’est le début de la folie pour toi ?

Et maintenant, Geronimo c’est Apologize ton nouveau single, est-ce que là tu es enfin arrivé à ton but ?

G : "J’y suis et je vais l’être encore plus dans l’EP à venir. Apologize, je suis fou de cette chanson mais en terme d’identité elle lie quand même Possédés avec le retour de Geronimo, obligatoire pour pouvoir renaitre. Mais plus j’avance dans la création, plus je délaisse le côté électro et je vais arriver avec un EP en septembre et un album l’année prochaine qui vont complètement ressembler à ce que j’ai envie de délivrer, enfin au bout de 15 ans !".

Tu as aussi sorti un livre il y a un an, Rock star sinon rien, où tu évoques vraiment cet objectif de devenir un artiste à succès, c’est quoi la chose la plus "rock" que t’as pu faire dans ta carrière ?

G : "C’est un club à l’époque d’Helmut en Suisse. Je suis pas le dernier pour faire la fête et pas très modéré sur l’alcool à l’époque. Et donc je suis un peu à l’envers au moment de monter sur scène, il est deux heures du matin et j’ai un espèce de peignoir baroque et pas de slip en dessous. J’oublie d’en mettre un et je fais 25 minutes de showcase à poil ! Je pense que c’est assez rock, mais c’est là où tu te dis "je suis allé un peu trop loin !".

