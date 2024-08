Gims collabore avec son frère Dadju sur "Terminal 2F"

Avec un titre comme ça, difficile de ne pas avoir des envies de vacances. Gims et Dadju ont joint leurs forces pour porter à notre écoute des mélodies vibrantes signées Bugatti Beatz, avec un titre qui allie romantisme et promesses de luxe dans des décors de rêve, transportant l’auditeur dans une ambiance estivale irrésistible. "Ta façon de m'regarder, c'est ce qui fait ta différence", chante Gims, répétant à sa bien-aimée combien son amour et sa singularité comptent pour lui. Ce refrain entraînant, accompagné de mélodies envoûtantes, est déjà sur le point de devenir l’une des phrases les plus fredonnées de l’été.



Si certains avaient douté de Gims après les performances mitigées de son dernier album "Les dernières volontés de Mozart", ils devront réviser leur jugement. Bien que l'album ait tout de même séduit plus de 100 000 auditeurs, Gims ne s'est pas laissé abattre et est retourné en studio pour concocter de nouveaux morceaux. Le résultat ? Une série de tubes qui ne cessent de dominer les charts. "Spider", son duo explosif avec Dystinct, s’est rapidement hissé au sommet, décrochant une certification diamant en seulement deux mois – un record dans sa carrière. Et ce n’est pas tout : son successeur, "Sois pas timide", se maintient déjà en deuxième position du Top Singles en France.

Un duo gagnant

Ce n’est pas la première fois que les deux stars collaborent, mais cette nouvelle chanson marque leur grand retour ensemble après plusieurs hits en commun tels que "Ma fierté" et "Belle" (avec Slimane). Au final, Gims et Dadju, c'est plus qu'une simple collaboration musicale : c'est une alchimie naturelle qui se ressent à chaque note.

Les frères Djuna ont toujours eu une connexion particulière, comme en témoignent leurs précédents hits partagés et leurs performances mémorables, comme lors de "Gims & Dadju : le concert événement à Marrakech", où ils ont enflammé la célèbre place Jemaa el-Fna devant une foule de 100 000 personnes. Cette énergie et cette complicité transparaissent une fois de plus dans "Terminal 2F", qui s'annonce déjà comme un des moments forts de l'année musicale.