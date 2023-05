C’est un grand nom du Rap français que les auditeurs de Vibration ont pu voir en live ! Ils ont eu le privilège hier soir d’assister au showcase privé Vibration exceptionnel de Gims à Orléans après avoir gagné leur place avec Albanne, Elwis et Théo dans L’Équipe du Matin !

L'artiste aux plus de 3 millions et demi d’albums vendus a interprété ses plus grands hits mais aussi les morceaux de son dernier album, "Les Dernières Volontés de Mozart".

Gims s’est ensuite confié à Albanne et Théo sur son parcours, son amour pour l’opéra ou encore l’artiste avec qui il aimerait collaborer. L’ex-membre de Sexion d’Assaut sera de retour dans la cité johannique le 3 novembre prochain à Co’Met à l’occasion d’une tournée exceptionnelle !