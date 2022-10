INTERVIEW. « Après un stade de France, il faut trouver l’inspiration » : Gims promet une tournée surprenante

Le dernier album de Gims, Les dernières volontés de Mozart, sortira le 2 décembre prochain. En attendant, les fans ont pu découvrir un premier titre, Maintenant, aux sonorités des années 80 ; un titre « le plus apte à conquérir le plus de personnes possibles », admet le chanteur à notre micro.

Un titre au texte fort également, dans lequel Gims admet avoir fait des erreurs, faisant ainsi écho aux différentes polémiques. « C’est ce que j’avais sur le cœur à ce moment-là (…) bien sûr j’ai fait des erreurs, et j’en referai sûrement, parce que je n’ai pas appris à devenir une célébrité ».

Tournée, gnocchis et Tokyo

Une tournée accompagnera bien évidemment ce cinquième album. « Je suis en plein dedans, je prépare quelque chose de spécial, de différent (…) C’est sûr et certain, vous ne l’avez jamais vu ». On n’en saura pas plus pour le moment.

En revanche, on sait qu’à choisir entre Booba et Mireille Mathieu, Gims préfèra un duo avec la seconde. On sait qu’il ne dira jamais non à des gnocchis et de la burrata, qu’un deuxième tome de son manga n’est pas à l’ordre du jour, et qu’il rêve d’aller au Japon. Tout ça est à découvrir dans notre interview, ci-dessous !