Girafes, lamantins, orang-outan : plusieurs naissances au ZooParc de Beauval

Le carnet rose du ZooParc de Beauval ne cesse de se remplir. Plusieurs animaux ont vu le jour ces dernières semaines dans le parc loir-et-chérien, où l’on compte près de 900 naissances chaque année.

Le 20 septembre puis le 1er octobre, deux girafons, Baya et Tissaïa, sont nés. Les deux femelles, qui mesurent près d’un mètre 90 et pèsent une soixantaine de kilos, se portent bien. Un lamantin, un oryx et deux capybaras ont également vu le jour depuis début septembre.