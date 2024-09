Gladiator II : la nouvelle bande-annonce dévoile un élément majeur du film !

A moins de deux mois de sa sortie, Gladiator II se dévoile encore un peu plus. La suite du film culte, toujours avec Ridley Scott derrière la caméra, est prévue pour le 13 novembre. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée lundi 23 septembre et permet de faire le lien avec le premier film. En effet, il y confirmé que le héros principal de ce second opus, Lucius (Paul Mescal), n’est autre que le fils de Maximus, interprété par Russell Crowe en 2000. C’est le personnage de Lucilla, jouée par Connie Nielsen, l’une des rares actrices à reprendre son rôle, qui dévoile cette information au cours d’un dialogue avec son fils : « Lucius, prends la force de ton père. Il s’appelait Maximus. Et je le vois en toi. »