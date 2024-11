"Gladiator II", "La Vallée des fous", à voir au cinéma le 13 novembre

Xavier Beauvois, on le connaît notamment parce qu’il avait reçu le César du meilleur film pour Des hommes et des Dieux en 2011. Ce qu’il apprécie dans ses films, entre autres, c’est parler de l’Humain et de ses failles, et de comment il les "soigne"…

Dans La Vallée des Fous, Jean-Paul Rouve est Jean-Paul, un homme à la dérive.

Pour reprendre sa vie en mains, il se lance dans l’aventure du Vendée Globe avec son bateau, mais depuis son jardin, grâce à Virtual Regatta, un simulateur en ligne qui lui permet de participer à la célèbre course, en simultané.

A l’affiche de ce drame autour d’une reconstruction, Pierre Richard et Jean-Paul Rouve, mais aussi les navigateurs Jean Le Cam et Michel Desjoyeaux.

Les amateurs de voiles (mais pas seulement) apprécieront…