Ils sont définitivement inséparables. Sortis le même jour, le 19 juillet 2023, les films Barbie et Oppenheimer ont dominé ensemble le box-office et sont désormais presque côte à côte dans la course aux trophées pour la 81e cérémonie des Golden Globes qui aura lieu à Los Angeles le dimanche 7 janvier 2024.

Réalisé par l'Américaine Greta Gerwig, Barbie fait tout de même figure de grand favori. Sélectionné dans neuf catégories, le long-métrage est notamment nommé dans la catégorie meilleure comédie, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans une comédie pour Margot Robbie et meilleur acteur dans un second rôle pour son acolyte à l'écran, Ryan Gosling. De son côté, le film Oppenheimer, réalisé par le talentueux Christopher Nolan, a raflé huit nominations. Il est par ailleurs nommé dans la catégorie meilleur drame, tandis que son interprète principal, Cillian Murphy, figure dans la catégorie meilleur acteur dans un drame aux côtés de Bradley Cooper (Maestro) et Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon).