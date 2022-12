Good Food for Mama : les conjoints sont aux petits oignons pour les jeunes mamans

Sur son site internet, la Sarthoise Aline Lebrêne proposera à partir de janvier un service de paniers alimentaires prêts à cuisiner pour les mamans en post-partum, avec des recettes faciles d’une vingtaine de minutes.

Ce n’est pas toujours évident d’avoir le courage de se faire à manger ni d’avoir une alimentation saine quand on vient d’accoucher. C’est ce constat qui a poussé la Sarthoise Aline Lebrêne à créer Good Food for Mama, un service de livraison de paniers de nourriture prêts à être cuisinés pour les jeunes mamans « Par expériences professionnelles et personnelles, j’ai vu un gros manque de soutien envers les mères en post-partum, constate celle qui travaillait auparavant dans le secteur du BTP. L’idée, c’est donc que le co-parent cuisine pour la maman qui est au repos pendant son "mois d’or"». Des recettes faciles et rapides d’une durée « d’environ 20-25 minutes », sont alors proposées en fonction des goûts et des habitudes alimentaires. Une fois que le panier est composé, il est envoyé par Chronofresh puis reçu chez soi. Les précisions d’Aline Lebrêne.

Comment ça marche ?

Ces recettes, composées avec l’aide d’une nutritionniste spécialisée dans la périnatalité et l’accompagnement des femmes en désir de grossesse, sont bénéfiques à la régénération du corps des mamans après l’accouchement. « Il y aussi des recettes qui boostent l’allaitement et la production de lait », ajoute cette mère et belle-mère de 4 enfants. Quels ingrédients sont alors bénéfiques ? Aline détaille quelques exemples.

Régénérer le corps et l'esprit des jeunes mamans