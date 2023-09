GP Explorer au Mans : des restrictions de circulation

Le grand jour approche. Comme l’an passé Squeezie rassemble samedi 9 septembre de nombreux Youtubeurs ou encore des rappeurs pour une course de F4 sur le circuit Bugatti du Mans pour le GP Explorer. Une course à guichets fermés avec plus de 60 000 spectateurs attendus.

Conséquences, plusieurs restrictions de circulation seront mises en place le 9 septembre.

RD 139 – Boulevard des Italiens : privatisé et réservé à l’accueil des spectateurs entre la RD 92 (Giratoire du Fresne) et la rue des 24 Heures.

Les usagers en provenance de Laigné-en-Belin vers Le Mans sur la RD 139 seront déviés par les RD 140 et 338 vers Mulsanne.

Les usagers en provenance d’Arnage vers Le Mans sur la RD 92 seront déviés par la RD 338 vers l’agglomération du Cormier commune de Mulsanne.

Les usagers en provenance du Mans seront déviés par l’avenue du Panorama puis la RD 338 en direction de Tours.

Les usagers sur la RD 323 en provenance d’Angers, ou encore ceux sur la rue de Laigné en provenance du Mans, seront orientés par la RD 338 en direction de Tours.

Abaissement de la vitesse maximale autorisée :

Sur la RD 323 Déviation Sud-Est du Mans entre l’aéroport et le Tertre Rouge,

Sur la RD 92 entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Frêne,

Sur la RD 139 entre la Porte Nord du circuit et le giratoire du Frêne.

D’autres difficultés de circulation sont prévisibles le samedi matin entre 7h et 10h et le samedi soir entre 20h et 1h :

RD 139 – Boulevard des Italiens : il est fortement recommandé d’éviter ce secteur, il est possible d’éviter la zone en passant par la route de Tours.

RD 323 – Déviation Sud-Est : Itinéraire conseillé par la rocade Nord / boulevard Demorieux / boulevard Lefaucheux.