Ce dimanche 5 février était jour symbolique pour Beyoncé. La chanteuse américaine est devenue l’artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards. La 65ème édition de cette prestigieuse cérémonie a permis à l’interprète de Halo de remporter quatre récompenses dont le prix du meilleur album de musique dance électronique pour Renaissance et celui de la meilleure chanson R’n’B pour Cuff it. La star internationale, qui vient d'annoncer plusieurs dates en France, affiche aujourd’hui un total de trente-deux récompenses obtenues durant sa carrière. Le précédent record était détenu par le chef d’orchestre Georg Solti avec 31 trophées.

Le sacre de Beyoncé

"J’essaye de ne pas être trop émue", a lancé Queen B en montant sur scène dans une magnifique robe argentée. La chanteuse a remercié ses parents, son "magnifique mari" et ses "trois beaux enfants", ainsi que "la communauté queer" toujours présente pour la soutenir.