Grammy Awards 2024 : Taylor Swift remporte son quatrième prix du meilleur album de l’année et établit un nouveau record

Taylor Swift marque (encore) un peu plus l’histoire de la musique de son empreinte. Lors des Grammy Awards à Los Angeles cette nuit, les récompenses de la musique américaine, la native de West Reading a vu son album Midnights être sacré meilleur album de l’année. C’est la quatrième fois qu’elle remporte ce titre, ce qui fait d’elle l’artiste la plus titrée dans cette catégorie devant les légendes de la musique Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder, sacrés à trois reprises.

Personnalité de l’année pour le Time Magazine, une tournée mondiale qui a rapporté plus d’un milliard de dollars de recettes, un film-concert le plus lucratif de tous les temps… Tout sourit à l’interprète de Shake It Off. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! Preuve en est : elle vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album pour le 19 avril prochain, intitulé The Tortured Poets Department, comprenez "Le département des poètes torturés" en français.