Grève reconductible des médecins urgentistes du CHU d’Angers dès mardi 30 novembre

À l’appel du syndicat Sud Santé Sociaux, les médecins urgentistes du CHU d’Angers sont appelés à se mobiliser dès mardi, pour dénoncer une « situation devenue intenable », et qui « met en péril le fonctionnement des Urgences Adultes ».

Selon le syndicat, il manquerait une vingtaine de médecins. « Sans solution urgente de renfort de Médecins, la prise en charge des patients sera gravement remise en cause, le service ne pouvant plus assurer la totalité de ses missions d’accueil et de prise en charge au sein des Urgences Adultes ».

Les médecins réclament également « le retrait de la gestion de l’UHCD (Unité Hospitalisation de Courte Durée) par un médecin du SAU » et « l’arrêt de la prise en charge par un Médecin du Département de Médecine d’Urgence de la permanence de soins au Centre 15, au profit d’une organisation par la médecine générale à l’image du reste de la région et dont le financement est prévu par l’ARS ».