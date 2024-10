Grosses galères à prévoir sur la ligne SNCF Paris-Orléans-Limoges-Toulouse en 2025 !

Grosses galères à prévoir sur la ligne SNCF Paris-Orléans-Limoges-Toulouse l’an prochain ! SNCF Réseau va mener d’importants travaux de rénovation des voies dans le Loiret, sur environ 70km entre Boisseaux et Les Aubrais. Dès avril 2025, des travaux préparatoires provoqueront l'interruption de la circulation des trains cinq heures par jour entre 10h et 15h. Le chantier débutera ensuite en août 2026, et le trafic sera alors coupé entre 9h30 et 17h30 en semaine, et ce jusqu’à fin janvier 2026.

400 personnes et un train-usine

L’important chantier, déjà repoussé deux fois et estimé à 133 millions d’euros, mobilisera 400 personnes et un train-usine. « C'est un chantier hors-normes et nous sommes conscients des impacts de ces travaux sur la vie quotidienne des voyageurs », confie Olivier Bancel, directeur général exécutif projets, maintenance et exploitation SNCF Réseau.

« Nous regrettons que nos demandes de privilégier des interventions nocturnes, moins pénalisantes pour les usagers, n'aient pas été prises en compte », réagit de son côté le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, qui salue cependant « des travaux indispensables ». Un renforcement de l'offre hors des plages de travaux et la mise en place de cars de substitution sont à l'étude. Le chantier sera par ailleurs mis en pause le week-end et durant les vacances de Noël.