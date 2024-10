Guérir du diabète de type 1, bientôt une réalité ?

C’est une première mondiale : une Chinoise de 25 ans, atteinte de diabète de type 1, est parvenue à produire de l’insuline. Une première mondiale qui ouvre de grands espoirs à la guérison de cette maladie. La patiente a pu se débarrasser de son diabète grâce à une greffe de cellules souches. Concrètement, des chercheurs de l’université de Pékin ont décidé d’extraire certaines de ses cellules, et de les reprogrammer pour produire de l'insuline, avant de les réinjecter. Cette technique a été développée à l’université de Kyoto, au Japon, il y a 20 ans, mais a donc été modifiée par les chercheurs chinois, qui ont notamment choisi les muscles abdominaux plutôt que le foie pour l’injection. Les résultats ont été publiés dans la revue Cell fin septembre.

Plus besoin d'injections d'insuline

La jeune femme s’est mise à produire de l’insuline trois mois après l’injection de cellules souches reprogrammées. Cela fait désormais un an qu’elle n’a plus besoin d’injections régulières d’insuline, mais l’expérimentation doit encore se poursuivre plusieurs années pour considérer la patiente comme guérie. Deux autres personnes suivies par les chercheurs chinois présenteraient également des résultats prometteurs. L’étude pourrait être étendue à 10 ou 20 personnes à l’avenir.

En avril dernier, des chercheurs chinois, de l’université de Shanghai, étaient quant à eux parvenus à soigner un patient de 59 ans, atteint de diabète de type 2, en lui injectant également des cellules souches reprogrammées. Ce dernier n’a plus non plus besoin de prendre de l’insuline.