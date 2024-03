Guide Michelin 2024 à Tours : 62 restaurants promus

Chaque année, c’est évidemment la grande messe des restaurants gastronomiques. Le Guide Michelin récompense les chefs qui oeuvrent tout au long de l'année dans les établissements les plus prestigieux. S'il faudra attendre 17h pour connaitre les heureux élus de cette année, le Guide a déjà donné quelques pistes...

La liste des restaurants rétrogradés a été dévoilée début mars. 28 restaurants au total ont été révisés. On sait par exemple qu'en Pays de la Loire, c’est le 1825 – La Table à Gesté en Maine-et-Loire qui perd son étoile, à cause d’un changement de chef. La direction du Guide Michelin a également annoncé que les récompenses étaient nombreuses cette année. 62 établissements seront promus cette année, contre 44 en 2023. Parmi les heureux élus, 52 restaurants décrochent leur première étoile, contre 39 en 2023.

Il faut savoir que les étoiles Michelin, c’est un vrai outil touristique et de dynamisme pour le territoire. Les étrangers sont prêts à faire des kilomètres pour manger dans un resto étoilé. Et depuis quelques années maintenant, ce ne sont pas que des restaurants gastronomiques aux prix difficilement accessibles qui sont primés. Le guide récompense également les établissements à la cuisine soignée, à prix abordable, avec les "Bib gourmands". Et puis il y a les étoiles vertes ; ces restaurants qui proposent une cuisine responsable.