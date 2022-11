Guinness World Records 2023 : découvrez le top 5 des records les plus improbables !

Certains records semblent invraisemblables. Et pourtant, ils existent bel et bien. Ces prouesses improbables ont même leur place dans le célèbre livre Guinness World Records qui paraît chaque année. Cet ouvrage "répertorie des centaines de performances inimaginables dépassant l’entendement". Voici donc sans plus attendre le top 5 des records du monde les plus originaux à découvrir !

5. La courge verte la plus lourde du monde

Avez-vous une idée de son poids ? Cette courge, qui appartient aux deux Américains Todd et Donna Skinner, pèse pas moins de 981,57 kg. Le couple a passé plus de 50 heures par semaine à prendre soin du précieux légume, authentifié le 10 octobre 2021, à Dublin (dans l'Ohio, aux États-Unis).

4. Les 200 mètres les plus rapides en vélo avec le corps en feu

Cette prouesse a été réalisée par le cascadeur Josef Tödtling qui, le 29 janvier 2022, s’est immolé et a roulé sur 200 mètres en 49,55 secondes au paddock, sur le célèbre circuit de course de Monza, près de Milan en Italie.



3. Le plus long lancer de machine à laver

Si pour 99,9 % des personnes, la machine à laver sert à... laver le linge, pour le 0,1 % restant, elle est utilisée pour être lancée. Johan Espenkrona a en effet obtenu le record du monde de lancer de machine à laver (avec un poids minimum : 45,3 kg, ndlr). C'est donc tout naturellement que l'homme est parvenu à lancer la machine sur une distance de 4,45 mètres, détrônant ainsi son concurrent Kelvin de Ruiter. Mais heureusement, Kelvin détient plusieurs autres titres dont celui d’être le plus rapide à retourner une voiture (5 fois en 41,27 secondes) et à porter un piano sur 20 mètres (en 15,80 secondes) !

2. Le plus d'épées avalées la tête en bas

Connaissez-vous l'homme qui a avalé tête-bêche le plus d'épées ? Il s'appelle Franz Huber et il a réussi à glisser un total de 9 lames au fond de sa gorge tout en étant suspendu par les jambes. Il détient aussi le record de l’épée avalée la plus incurvée (avec une courbure de 133°) et du plus grand nombre d’épées avalées simultanément (28).

1. Le perroquet le plus rapide en trottinette

Et le record le plus improbable de l'année revient à... Chico, un cacatoès Triton, qui a parcouru 5 mètres en trottinette en 14,58 secondes à Milan, en février dernier. De quoi lui permettre de battre son propre record, établi 5 jours plus tôt, de près de 3 secondes. Bravo Chico !