Halloween 2024 à Orléans et alentours : nos idées sorties !

Crédit : Les Frangins and co

Pas aussi populaire que Noël, certes, Halloween reste néanmoins une fête très plébiscitée par les Français. Et notamment les plus petits, toujours très motivés pour faire la chasse aux bonbons. Les professionnels, eux, l’ont bien compris, et nombreux sont ceux qui mettent le paquet pour vous faire frissonner….

À l’image du château de la Ferté Saint Aubin qui propose tout au long des vacances de la Toussaint un parcours immersif du château, durant lequel vous devrez surmonter votre peur pour mener à bien votre quête. (Jeu accessible à partir de 6 ans, réservation en amont)

Comme tous les ans, les Frangins d’Orléans mettent eux aussi le paquet pour vous faire peur, à travers un jeu de piste dans toute la ville. L’Or’Or Quest revient ! Rendez-vous le 26 octobre pour connaitre « la revanche de Jeanne », qui vous mènera notamment au musée des beaux-arts. Inscriptions au préalable.

Un parcours également hanté est proposé pendant les vacances au château de Meung-sur-Loire. Dans les allées et les souterrains du château, aurez-vous le courage d’affronter les chevaliers de l’Apocalypse, les monstres, vampires et sorcières qui hantent les lieux ? Un parcours de visite pour toute la famille, dès l’âge de 6 ans.

Le Domaine du Ciran propose, lui aussi, un tout nouveau parcours hanté, en forêt de Sologne, pour les grands… et les tout petits ! Un mini parcours « même pas peur » est disponible à partir de 3 ans. Rendez-vous jusqu’au 3 novembre.

Au château de Beaugency, énigmes, et spectacle sont au programme du 31 octobre au 2 novembre. Un mapping monumental sera notamment projeté dans la cour du château. Les visiteurs devront également déjouer le meurtre de François 1er dans une enquête grandeur nature.

Enfin le temps d’une soirée, le Son et Lumière de Cléry passe en mode « Halloween ». Le 31 octobre, les décors se transforment et se laissent envahir par d’horribles créatures. Une animation accessible dès l’âge de 8 ans.