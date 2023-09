Handicap invisible : une Sarthoise créé un nouveau pictogramme

Vous en avez peut-être déjà vu dans certains magasins du Mans, aux caisses prioritaires : un pictogramme représentant une personne en situation de handicap invisible. Cette idée est celle de Virginie Szpiro, elle-même en situation de handicap, et atteinte de plusieurs pathologies, dont un lupus.

"Regards noirs" et "jugements"

Souffrant de douleurs et de fatigue chronique, la Sarthoise éprouve au quotidien des difficultés à aller faire ses courses. Mais « quand j’ai la chance de pouvoir aller les faire, je me rends souvent à la caisse prioritaire. Et il s’est avéré que mainte et mainte fois, je me suis retrouvée face à des regards noirs, des jugements, car je n’étais pas en fauteuil roulant. C’est de là que m’est venue l’idée de créer un pictogramme, complètement dissocié du fauteuil roulant », explique-t-elle aujourd’hui.

Dans l’imaginaire collectif, le fait d’être en situation de handicap s’apparente souvent au fauteuil roulant, alors que parmi les 12 millions de personnes dans cette situation en France, neuf millions d’entre elles souffrent d’un handicap invisible. C’est pourquoi sur son pictogramme qu’elle a créé avec son fils il y a maintenant environ trois ans, Virginie Szpiro a mis en avant différents points rouges sur le corps de la personne représentée.

Le pictogramme bientôt généralisé ?

Une invention qui, au-delà d’être pratique, a aussi fait beaucoup de bien psychologiquement à la Sarthoise : « le fait d’avoir créé le pictogramme me donne de la force. Si j’arrive à changer les mentalités avec cet outil, j’aurais mis ma pierre à l’édifice, car le combat reste long. Aujourd’hui je suis confiante. Si les signalétiques en France changent, on aura fait un grand pas pour changer la mentalité des Français vis-à-vis du handicap invisible. »

Pour que les choses bougent, Virginie Szpiro a justement contacté de nombreux magasins manceaux, et certains ont accepté de remplacer leur ancien pictogramme par sa création. Mais la Sarthoise veut aller plus loin en le généralisant aux transports en commun des Pays de la Loire : « je suis entrée en contact avec Christelle Morançais, la présidente de la région, qui a un mandat très tourné vers le handicap, et elle a eu une très belle écoute par rapport au pictogramme. »

Virginie Szpiro est aussi en lien avec la mairie du Mans, et notamment « une personne en charge du handicap qui va organiser un rendez-vous avec les responsables de la SETRAM pour que je puisse exposer le projet et changer les petits pictogrammes au sein des bus et des trams, car ils ne sont pas adaptés. Aujourd’hui c’est un handicap avec une canne, mais un handicapé invisible ne demandera jamais la place, on n’ose pas. »

La Sarthoise voit enfin encore plus loin puisqu’elle aimerait, à très long terme, que son pictogramme soit appliqué au niveau national, à la RATP ou encore la SNCF.