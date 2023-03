« Handicops », la série du Tourangeau Alexandre Philip

Les huit épisodes, de 4 minutes chacun , sont disponibles en streaming depuis le mois de novembre 2022, et les premiers retours sont plutôt positifs. « Je suis content parce que ça fait rire, souligne Alexandre Philip. Et l’autre chose pour laquelle je suis très heureux, c’était un des paris que je m’étais donné, c’était de ne pas faire du handicap le sujet de la série ».

Cette websérie comique, diffusée également sur certaines antennes régionales de France 3, a été écrite et réalisée par Alexandre Philip, acteur et réalisateur originaire de Tours, et lui-même porteur d’un handicap. Le sujet, il le connait bien, puisque depuis 12 ans, il joue dans la série « Vestiaires » sur France 2 ; une série qui relate avec humour les histoires de deux nageurs handicapés.

« Handicops », c’est l’histoire d’un commissariat composé uniquement d’agents en situation de handicap. Des agents qui vont devoir faire leurs preuves, et qui vont révéler au fur et à mesure des épisodes leurs vrais talents.

Autre pari sur cette série : Alexandre a voulu s’entourer d’un casting de professionnels, alors que de nombreux acteurs porteurs de handicap peinent aujourd’hui à décrocher des castings. « Un de mes paris sur handicops était d’avoir des acteurs en situation de handicap, et non pas des handicapés qui font les acteurs. Ce qui est une différence assez fondamentale. J’ai que des acteurs et des actrices de formation. Et c’est très important pour moi, parce qu’il y en a beaucoup. Et ce sont des actrices et des acteurs de très grande qualité ».