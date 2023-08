Harcèlement scolaire : l'élève harceleur pourra être changé d'école

L'annonce avait été faite au printemps dernier par l'ex ministre de l'Education nationale. Après le suicide de Lindsay, 13 ans, dans le Pas-de-Calais, victime d'harcèlement scolaire, Pap Ndiaye avait évoqué une mesure pour endiguer ce phénomène. Celle de faire changer d'établissement scolaire l'élève harceleur et non plus l'élève harcelé, comme c'était souvent le cas jusqu'à maintenant. Une mesure qui a été entérinée grâce à un décret paru ce jeudi 17 août 2023. Décret qui prévoit aussi de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement.

Dans un premier temps, à la découverte d'un cas d'harcèlement scolaire dans une école, son directeur pourra réunir l'équipe éducative et les parents de l'élève dont le comportement est en cause pour mettre en place des mesures dans le but de faire cesser ce comportement. Si cette première étape ne fonctionne pas, le directeur d'école pourra saisir le directeur académique des services de l'éducation nationale pour demander au maire de procéder à la radiation de l'élève et son inscription dans une autre école de la commune.

En déplacement à La Réunion, où la rentrée scolaire se déroule ce jeudi, le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, a indiqué vouloir une "tolérance zéro contre toutes les formes d'harcèlement".