Harry Potter : Michael Gambon, connu pour son rôle de Dumbledore est mort

C’est une bien mauvaise nouvelle pour les fans de la saga Harry Potter. Le comédien Michael Gambon est décédé à 82 ans des suites d’une pneumonie, annonce sa famille. L’acteur a campé dans six films le directeur de l’école de magie Poudlard. Il avait succédé à Richard Harris, l’interprète initial du rôle, jouant dans Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de feu, L'Ordre du phénix, Le Prince de sang-mêlé, et Les Reliques de la mort.

Au cours de six décennies de carrière, il a remporté 4 Bafta, l’équivalent britannique des Oscar. Outre Harry Potter, Michael Gambon avait notamment joué dans Sleepy Hollow et le Discours d’un Roi et dans de nombreuses séries britanniques, campant le commissaire Maigret dans les années 90.