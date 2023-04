Harry Potter : on sait désormais pourquoi il n’y avait pas de Quidditch dans le jeu vidéo "Hogwarts Legacy"

C'est officiel ! Le Quiddich, le célèbre sport à dos de balai de l’univers d’Harry Potter, sera adapté en jeu vidéo par Unbroken Studios, sous le label Portkey Games, comme vient de l'annoncer Warner Bros. De quoi consoler les nombreux fans déçus de ne pas voir leur sport favori dans le jeu Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard sorti en février dernier.

Baptisé Harry Potter: Champions de Quidditch, ce deuxième jeu vidéo proposera le mode multijoueur compétitif et rapide, et sera disponible sur PC et consoles (on ne sait pas encore lesquelles, ndlr). Vous pourrez ainsi créer votre propre championnat de Quidditch et participer à des compétitions en multijoueurs en ligne, entre amis ou avec d’autres joueurs dans le monde entier.