Hérault : voici ce que vous risquez si vous vous baladez torse nu à la Grande-Motte

120.000 touristes chaque année

Chaque année, ce sont environ 120.000 touristes qui occupent la station balnéaire. Cette mesure a donc été instaurée pour dissuader les plus entêtés. "La plupart des personnes acceptent d'enfiler un tee-shirt si on leur demande, on ne verbalise que les récalcitrants, ceux qui disent je suis en vacances, je fais ce que je veux", a expliqué Jean-Michel Weiss, à la tête de la police municipale. "Outre les panneaux d'information, on a donné des flyers et stickers aux commerçants. Ils ne sont pas preneurs d'avoir de la clientèle qui rentre torse nu dans leur magasin, surtout pour l'alimentaire", a de son côté confié le maire de la ville, Stéphan Rossignol.

Depuis le début de l'été, ce sont moins de 10 contraventions qui ont été dressées.