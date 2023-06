Homophobie : 4 passages piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel aménagés à Tours

La ville de Tours affiche son soutien à la communauté LGBTQI+. Lundi 12 juin, elle aménagera 4 passages piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel sur la place Jean-Jaurès. Les travaux ont d’ailleurs débuté ce jeudi matin. Une action symbolique qui intervient quelques semaines après les attaques répétées contre le Centre LGBTI de Touraine.

La dernière en date, une attaque à la bouteille explosive, avait profondément ému la communauté LGBT et avait été fermement condamnée par les élus locaux. Dans cette affaire, un adolescent de 17 ans, principal suspect, avait été interpellé.

"La Ville de Tours se tiendra toujours à leurs côtés et plus globalement aux côtés des personnes LGBTQI+ pour leur offrir les meilleures garanties de leurs droits et de leur sécurité face aux discriminations, intimidations et agressions physiques", peut-on lire dans un communiqué.

Les passages piétons seront inaugurés en présence du Centre LGBTI de Touraine. Par ailleurs, notez que lundi prochain marquera également le lancement de la Semaine des Fiertés. À cette occasion, la Marche des Fiertés de Tours se tiendra le 17 juin.