Après Gims ou Dadju, les Septors d’Orléans accueillent Big Flo et Oli ce vendredi ! Showcase exceptionnel à l’issue du match de handball, qui opposera les Orléanais à Sélestat. La soirée se passe à l'Arena CO’Met !

La ville d’Orléans fait perdurer la magie des Jeux olympiques et paralympiques avec une cérémonie organisée ce samedi… Les athlètes de la région Centre-Val de Loire sont mis à l’honneur dès 16h au Campo Santo, avec des démonstrations, puis la parade des athlètes à partir de 17h sur la Loire et en centre-ville. Enfin retour au Campo Santo à partir de 18h, pour la célébration officielle et DJ Set.

A Nevers, vous pourrez assister ce vendredi soir au tournage d’une émission ! L’équipe de Tous en Cuisine de Cyril Lignac pose ses caméras place de la Résistance, avec notamment la présence sur place de Jérôme Anthony. Le public est le bienvenu, avec un dresscode : l’hiver. Bonnet et gants sont de rigueur. Début du tournage à 18 h 45.

Toujours ce vendredi soir, l’Orléans Comedy Club propose sa spéciale d’Octobre… Une soirée sous le signe de l’humour avec plusieurs artistes sur scène : Blagadam, Rokhaya, et Romain Rollin. Ça se passe à partir de 19h30, au Dropkick.

Terra Botanica fête l’automne ! Comme chaque année, le parc angevin dédié au végétal s’anime avec Halloween. Et à la tombée de la nuit, découvrez le parcours son et lumières Terra Nocta… au programme : une expérience interactive et sensorielle. C’est accessible jusqu’au 20 octobre.

L’automne aussi à Châteauroux avec la grande braderie des commerçants ce samedi. S’ajoutera à cela dimanche un grand vide grenier en plein centre-ville, place de la République. A noter qu’un stand sur les Jeux de Paris 2024 sera également proposés dimanche, dans le hall des expositions de Belle-Isle.

Enfin l’iconique tournée Drag Race France Live passe par Tours, ce samedi ! 3ème saison de ce spectacle évènement, animé notamment par Nicky Doll. Ça se passe du côté du palais des congrès.