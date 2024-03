« IG Bas » : comment limiter sa consommation de sucre ?

Une récente étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire, dévoilé le 19 mars dernier, révélait donc la présence de sucre dans des aliments censés ne pas en contenir, comme des aliments salés. Enfin, on parle surtout d’aliments transformés : la mayonnaise, le jambon, ou encore le saucisson. Mais il faut savoir que de nombreux aliments sont aussi naturellement riches en sucre, comme les glucides (pâtes, riz, pain…).

Le sucre sur notre organisme

Les autorités sanitaires le martèlent depuis de nombreuses années maintenant : manger trop sucré, ce n’est pas bon pour la santé. « Quand on mange des aliments qui contiennent des glucides, ils font naturellement monter la glycémie dans le sang, nous explique

Stéphanie Jouan, auteur culinaire, spécialisée dans les recettes à « Indice glycémique bas ». Et s’ils font trop monter la glycémie, ça créé un petit pic et ce qu’on appelle l’hypoglycémie, avec des fringales, le petit « coup de pompe », mais aussi des petits soucis de santé, de manque d’énergie, etc... »

Une alimentation « IG bas »

Il y a plusieurs astuces pour éviter ces pics de glycémie. Déjà, il est évidemment fortement conseillé d’éviter tous les produits transformés, y compris les plats déjà préparés vendus en grande surface. Pour sucrer votre café ou votre yaourt, privilégiez du sirop d’agave.

Mais en réalité, vous pouvez manger de tout, à condition de répartir les proportions. Les protéines et les légumes doivent être par exemple servis en plus grande quantité sur les féculents. Concernant les glucides, il est conseillé de « prendre des pâtes complètes ou du riz complet, ajoute Stéphanie. Et on va éviter de faire cuire trop longtemps. Par exemple, les pâtes al dente, c’est mieux ».

Faire une longue marche après un repas riche en sucre peut également vous éviter le pic glycémique.

Vous pouvez retrouver des idées de recettes sur le blog de Stéphanie : la cerise sur le maillot. Et pour un peu mieux comprendre comment fonctionne le sucre sur notre organisme, le livre « Glucose révolution » de Jessie Inchauspé.

Des propos recueillis par Élodie Quesnel.