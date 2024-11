Il est champion du monde de Scrabble hispanophone… sans parler espagnol ! 

Encore une frontière linguistique de franchie pour Nigel Richards. Ce dernier est loin, très loin, d’être le joueur de Scrabble lambda que l’on peut croiser au détour d’une soirée jeu de société entre amis, ou en famille. Bien au contraire. Et pour preuve, il est entré dans l'histoire en devenant champion du monde de Scrabble en espagnol, le 11 novembre à Grenade, en Espagne. Un exploit qui serait peut-être même passé inaperçu s’il parlait espagnol… En effet, l’homme de 57 ans, qui portait déjà une couronne remportée au championnat du monde anglophone de Scrabble, ne parle pas un mot d’espagnol.



Son secret ? Il est doté d’une capacité mémorielle remarquable qui lui permet de mémoriser par cœur les dictionnaires de mots valides, pour chaque version du jeu.



Ainsi, après avoir conquis la scène francophone en 2015, il a réitéré ce tour de force en espagnol, prouvant qu’avec une stratégie sans faille et une mémoire d’éléphant, comprendre les mots n’est pas indispensable pour exceller.



Un parcours de champion

Face à lui pourtant, se sont dressés des concurrents de taille comme le Lillois Serge Emig, polyglotte et habitué des championnats hispanophones. Mais au dernier tour, Richards parvient à dépasser Emig en posant le mot le plus optimal possible, qui l’a mené à la victoire. Richards a même égalé les performances de l’ordinateur. Loin de tricher, il s’est appuyé, encore une fois, sur sa mémoire infaillible et sur sa capacité unique à calculer chaque coup pour pouvoir maximiser ses points.



Avec ce nouveau titre en poche, Nigel Richards porte à quatre ses titres de champion du monde en anglais, à dix en français (on rappelle qu'il ne parle pas la langue), et maintenant, il inaugure son premier trophée en espagnol. Et si ses adversaires redoutent ses prochaines apparitions, le monde du Scrabble, lui, continue de s’émerveiller. « Il est la meilleure publicité pour le jeu » a déclaré Orphée Visvikis, président de la commission de Scrabble classique de la fédération internationale de Scrabble francophone.