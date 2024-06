« Il faut aller plus loin » sur le dispositif Origin’Info selon la CLCV

« L’objectif est simple : une information neutre, claire et efficace pour le consommateur ». Olivia Grégoire Ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation a présenté il y a quelques jours le logo Origin’Info. Il apparaîtra à partir de l’été sur des produits transformés (pizzas surgelées, yaourts aux fruits…). Il doit permettre de connaître l’origine des ingrédients composant un produit.

Selon service-public.fr, il pourra être présenté sous 3 formats :

un premier avec une liste des principales matières agricoles du produit et leur pays d'origine ;

un deuxième où s’ajoute à la liste une indication du lieu où le produit a été transformé (lieu représenté par une petite usine) ;

un troisième où la liste est cette fois complétée par un graphique en forme de camembert, représentant la part relative de chaque pays dans la composition du produit.

Un argument marketing pour les marques

Pour l’association de consommateurs CLCV (Consommation, logement et cadre de vie), ce dispositif va dans le bon sens. Dans un sondage commandé en 2017, elle indiquait que la provenance était le 2e point le plus important lors de l’achat pour le consommateur. Ce souci de transparence rejoint une demande exprimée notamment en début d’année par les agriculteurs lors de leur mobilisation.

La CLCV salue « un bon début mais demande à aller plus loin ». D’abord, estime Guillaume Romont responsable des relations institutionnelles de l’association, « présenter les 3 ingrédients primaires de la recette, ce n’est pas assez », ajoutant « qu’il y avait toujours la possibilité de compléter la liste derrière le produit ».

Surtout, le logo Origin’Info repose sur le volontariat des distributeurs et des industriels de l’alimentation. « Or, précise Guillaume Ramond, il n’a d’intérêt que si on a la capacité de comparer les produits d’un même rayon. Un produit fait en France, il sera indiqué et pas le produit fabriqué à l’étranger, c’est argument marketing pour les industriels. Cela permet aussi pour les marques de contrebalancer avec un nutriscore médiocre ». Autrement dit, la crainte de l’association c’est la possibilité pour les marques de choisir les produits où elles mettront en avant leur Originfos.