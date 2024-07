Il y aura bien des groupes de niveaux au collège

Oui, il y aura bien des groupes de niveau en maths et en français à la rentrée pour les élèves de 6e et de 5e. La ministre de l’Éducation Nicole Belloubet l’a confirmé ce mardi 9 juillet, malgré l’instabilité politique du pays. Mais désormais, il ne faut plus dire « groupes de niveaux », mais « groupes de besoins ».

Néanmoins, malgré ce changement de nom, le dispositif reste le même : les élèves seront répartis en fonction de leurs difficultés dans ces deux matières. Plus un groupe comportera des jeunes avec des lacunes importantes, plus l’effectif sera réduit, à une quinzaine de collégiens environ.

Mais il n'y aura pas de groupes fixes, cela pourra évoluer dans l’année en fonction des résultats des élèves. En revanche les programmes seront les mêmes pour tous.

Une annonce critiquée

L’annonce de ces « groupes de besoin » est très critiquée par de nombreux enseignants, qui parlent de « tri » ou de « stigmatisation » des élèves. Même si la mesure vise avant tout à assurer un meilleur suivi des élèves.

Reste à savoir s’il y aura assez de professeurs pour encadrer ces groupes, alors que pour la rentrée de septembre, on annonce 1575 postes vacants dans le second degré.