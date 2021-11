Illusion d’optique : un homme confondu avec son chien (Photo)

Une illusion d’optique (presque) parfaite. Ben Glews adore prendre la pose avec son chien, un gros bulldog âgé de 5 ans. Récemment, il a envoyé un selfie à son épouse, Linda. Sur le cliché, l’homme de 40 ans est allongé sur un lit et enlace étroitement son fidèle animal de compagnie. La tête de l’animal retombe en arrière et se niche dans le cou du maître. Une adorable photo que Linda a aussitôt partagée sur les réseaux sociaux.

Mais, à son plus grand étonnement, la publication est rapidement devenue virale, suscitant de nombreuses réactions d’internautes choqués. Certains estiment d’ailleurs que le cliché est « inapproprié ». En effet, à cause d’une illusion d’optique, Ben semble être complètement nu dans le lit, alors qu’il s’agit en réalité du corps et de l’appareil génital de son chien.

« Je me souviens avoir pensé que les internautes devenaient fous, car il est évident que c’est un chien. Quand vous regardez une fois, vous ne voyez pas grand-chose, mais quand vous regardez une deuxième fois, vous comprenez que c’est un chien ! », déclare Ben auprès du Daily Star. Et vous, que voyez-vous ?