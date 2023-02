Quelle ne fut pas la surprise de Kim en recevant la facture des réparations de sa voiture. Propriétaire d'une Audi, la conductrice de 39 ans avait en effet pris rendez-vous dans un garage agréé du constructeur automobile allemand pour faire réparer le pare-chocs arrière de son véhicule.

"Ma voiture venait d'indiquer qu'il fallait changer l’huile. J’ai donc demandé s'ils ne pouvaient pas en profiter pour faire la vidange. Pour éviter tout problème par la suite, j’ai mis ma demande noir sur blanc dans un e-mail. Au bout d'un quart d'heure, on m’a répondu que ma voiture était réparée, mais qu’ils n’avaient pas le temps de changer l’huile, car le planning était complet", explique-t-elle dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Le lendemain matin, j’ai reçu un e-mail disant qu’ils allaient essayer de 'faire l’entretien' le vendredi s’il leur restait du temps. Moi, je n’avais pas ce temps, alors je me suis rendue au garage pour récupérer mon Audi réparée", ajoute-t-elle.

Une facture très... salée

Seulement voilà, en venant récupérer sa voiture, le garagiste lui présente une facture de deux pages d'un montant de... 572 euros ! Une somme démesurée pour une simple vidange. Et pour cause... Les mécaniciens ne se sont pas contentés de changer l'huile. "Ils ont remplacé la pile de ma clé de voiture et lubrifié les charnières des portes", explique Kim.

"Toutes des choses que je n’avais pas demandées. La liste indique notamment que le système de lave-glace, avec la formation de jet, a été vérifié et recalibré. En rentrant chez moi, j’ai constaté que le lave-glace arrière était toujours en panne, comme c'était déjà le cas avant d’emmener ma voiture au garage. La facture indique pourtant 'ok/fait'. Lorsque j’ai contacté le garage, on m’a carrément dit que le lave-glace fonctionnait chez eux. C’est de la pure invention. En plus, j’avais moi-même remplacé la pile de ma clé il y a quelques semaines seulement", précise-t-elle, dépitée.

"Un filtre à pollen coûte environ 16 euros. Ils demandaient 118 euros !"

Placée devant le fait accompli, la trentenaire refuse de payer. "Lorsque je suis allée chercher ma voiture, j’ai refusé de payer pour toutes les choses qu’ils avaient faites et que je n’avais pas demandées. En guise de concession, le réceptionniste m’a suggéré de payer quand même le nouveau filtre à pollen à 118 euros, mais j’ai également refusé. Ils m’ont alors demandé de ramener la voiture au garage et de remettre l’ancien filtre en place (...) Maintenant, je sais pourquoi. Si vous regardez sur Internet, un filtre à pollen coûte environ 16 euros. Ils demandaient 118 euros ! En deux minutes, l’ancien filtre à pollen a été remis en place. Tout pour se faire de l’argent", se désole Kim.

Après avoir remis l'ancien filtre en place, le garagiste présente la nouvelle facture à Kim, d'un montant de 341 euros. "Ce prix comprenait un essai de conduite de 12 minutes pour 17,52 euros. Leur emploi du temps était soi-disant serré, mais finalement, ils ont pris une heure pour tout faire, y compris un test de conduite de 12 minutes. La liste de contrôle indique même qu’ils ont nettoyé et lubrifié toutes les charnières des portières dans ce laps de temps. Je n’en crois pas un mot. Même si j’ai acheté ma voiture neuve ici, je ne reviendrai jamais", conclut la conductrice, qui espère que sa mésaventure permettra à d'autres clients d'être plus vigilants lorsqu'ils amèneront leur voiture au garage.