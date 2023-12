Ils pensaient avoir acheté des places pour un concert de Jul en Suède, c'était finalement un spectacle de Noël

Déception pour les fans de Jul ! Alors qu'ils pensaient avoir acheté des place pour aller à un concert du rappeur marseillais en Suède, des fans de l’artiste aux millions d'albums vendus ont acheté par inadvertance des places pour un spectacle de Noël organisé dans une petite ville du pays scandinave. Persuadés d’avoir déniché un bon plan en trouvant des billets à 5 euros, ils ignoraient que "jul", en suédois, signifie "Noël"... En effet, le spectacle en question avait été intitulé Jul och kul (Noël et fun en suédois).

L'organisatrice de l'évènement stupéfaite

"Je voyais 10, 15 billets se vendre d’un coup et je me suis dit mais qui sont ces familles si nombreuses, et puis ça s’est affiché complet", a expliqué l’organisatrice suédoise du spectacle à un média français. "Des parents sont venus nous dire qu’ils n’avaient pas eu de billets et se demandaient ce qu’il se passait. On a dû expliquer qu’il ne s’agissait pas de cela du tout", a-t-elle ajouté, avant de conclure : "On essaiera de voir si Jul est disponible pour de vrai l’année prochaine".