"Ils travaillent dur mais c'est vraiment amusant" : la majorité des employés de ce café australien sont des enfants de 11 ans minimum

Alors qu'en France il est possible de travailler dès l'âge de 16 ans (quel que soit le type de contrat), en Australie, la réalité est toute autre. Au pays des kangourous, il n'y a pas de loi pour encadrer le travail des enfants. En effet, chaque état fixe, s'il le souhaite, un âge minimum pour travailler. En Nouvelle-Galles du Sud par exemple, il n'existe aucune obligation hormis celle d'avoir un numéro de dossier fiscal, que l'on peut recevoir dès l'âge de 11 ans.

Travailler dès 11 ans

C'est donc en toute légalité que The Long Pantry, un café épicerie australien situé dans la petite ville de Jugiong (Nouvelle-Galles du Sud), continuer de subsister grâce à une main d'œuvre très jeune. En effet, la masse salariale de cet établissement est majoritairement composée d'enfants des fermes environnantes. Comme le révèle un reportage du média ABC, ce café, fondé en 2006, a pu prospérer grâce à des écoliers, âgés de 11 ans minimum, qui travaillent le week-end et s’occupent de la plonge, de la confection de confiture et de servir les clients.