« Imposteur » : Julien Doré revient avec un album de reprises

De Frank Sinatra à Philippe Risoli

Parmi les autres reprises de cet album éclectique, on peut citer Toutes les femmes de ta vie (L5), déjà sorti en single, Fly Me To The Moon (Frank Sinatra), Femme Like U (K-Maro), Les yeux de la mama (Kendji Girac) ou encore Les sunlights des tropiques (Gilbert Montagné). Plusieurs duos figurent également sur le disque : avec Francis Cabrel sur Un homme heureux, Hélène Ségara sur Sarà perché ti amo, et, plus surprenant, Sharon Stone sur Paroles, paroles. Assez improbable, aussi, les reprises de Cuitas les bananas et de la comptine pour enfants Ah les crocodiles !