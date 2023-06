Incendies au Canada : la fumée pourrait atteindre la France lundi

Les fumées des très importants incendies au Canada pourraient atteindre la France ce lundi 26 juin. C’est en tout cas ce qu’ont annoncé certains météorologues ce week-end. Des informations reprises par La Chaîne Météo , qui indique que « les fumées des incendies de forêt qui touchent actuellement l’est du Canada seront reprises par le vent d’ouest sur l’Atlantique et toucheront une partie de la France cette semaine ».

Ces fumées devraient rester « essentiellement en altitude » selon Météo Média, une chaîne météo canadienne, qui précise tout de même qu’une partie de ces fumées « pourra descendre plus près du sol et ainsi affecter la qualité de l’air ». Pour le moment, ce sont surtout l’Irlande et l’Angleterre qui devraient être impactés.

7 millions d’hectares brûlés



Le Canada traverse, depuis le début de l’année, un épisode d’incendie d’une excessive violence. Le Centre inter services des feux de forêt du Canada (CIFFC) estime que plus de 7 millions d’hectares sont déjà partis en fumée. 200 feux sont même considérés « hors de contrôle ». À titre de comparaison, les importants feux de forêt en Gironde survenus à l’été 2022 avaient brûlés une surface de plus de 32 000 hectares, causant l’évacuation de près de 40 000 personnes.