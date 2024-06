Indochine : un nouveau single dévoilé ce vendredi

TF1 indiquait alors qu’il s’agissait d’une version retravaillée du titre et qui serait utilisée comme habillage musical de l’Euro sur les chaines de TF1.

Quelques heures plus tard, TF1 avait publié une bande annonce de l’Euro 2024 dans laquelle on peut entendre, en fond, une musique qui serait justement ce nouveau single d’Indochine.

Ce nouveau single pourrait effectivement ressembler à cet habillage musical. Il faudra attendre vendredi pour en être sûr et attendre peut être encore un peu plus longtemps la possible annonce officielle d’un nouvel album d’Indochine. Ce serait le 14ème.