Indre : 6 communes reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations de juillet

La préfecture de l’Indre l’annonce ce mardi midi. Par arrêté du 21 novembre, publié aujourd’hui au Journal Officiel, six communes du département ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue des 13 et 14 juillet dernier : Bélâbre, Chalais, Chazelet, Concremiers, Mauvières et Neuvy-Saint-Sépulchre. A Bélâbre, l’Anglin était sortie de son lit après qu’il ait plu l’équivalent de deux mois de précipitations le 13 juillet. La rivière avait grimpé de trois mètres en douze heures, rapportait alors la Nouvelle République.

Les sinistrés disposent de dix jours à compter d’aujourd’hui soit jusqu’au 24 décembre pour contacter leur compagnie d’assurance afin d’être indemnisés. Les mairies concernées sont tenues d’informer leurs administrés.