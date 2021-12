Indre : des brebis attaquées à Ruffec, une prédation par un loup « pas exclue »

Un loup est-il à l’origine des attaques de troupeaux de brebis à Ruffec, dans l’Indre, début décembre ? Le 6 décembre, deux animaux avaient été tués et un autre blessé, avant que cinq autres ne soient blessés le lendemain. L’Office français de la biodiversité, saisi, estime « qu’une prédation par un loup ne peut être exclue dans le premier cas, et dans le second cas, que les indices recueillis ne permettent pas de conclure avec certitude ».

La présence du loup ne serait pas surprenante dans l’Indre, puisque l’animal « a été observé récemment dans départements voisins de la Haute-Vienne et de l’Indre-et-Loire », rappelle la préfecture. « L’automne ou le début de l’hiver correspondent à une étape importante du cycle biologique de l’espèce, appelée la dispersion : les jeunes nés au printemps prennent leur place au sein du groupe, contraignant d’autres individus à quitter la meute pour chercher un nouveau territoire. »

Les deux éleveurs victimes des attaques seront indemnisés, et la surveillance sera accrue dans l’Indre, indique la préfecture.