Indre : du changement dans les consignes de tri au 1er décembre

Du changement à prévoir dans les consignes de tri dans l’Indre. Au 1er décembre, elles seront harmonisées dans trois communautés d’agglomération et de communes : Châteauroux métropole, Val de l’Indre – Brenne (Buzançais et Villedieu-sur-Indre, par exemple), et Eguzon – Argenton Vallée de la Creuse. Au total, cela représente 46 communes et 106.000 habitants.

A compter du 1er décembre, tous les emballages plastiques, métalliques et cartonnés, ainsi que les papiers, seront à mettre dans des bacs ou sacs jaunes. Ces derniers remplaceront des sacs ou bacs parfois bleus. Les déchets plastiques qui ne sont pas des emballages (crayons, rasoirs, brosses à dents) iront en revanche avec les autres déchets. Le gris sera la couleur unique pour ces derniers. Cela regroupe les déchets d’hygiène, ménagers ou de repas.

Le verre ira lui dans les colonnes à verre, et les encombrants, équipements électroniques et déchets de jardin seront à amener en déchèterie. En cas de doute, il est conseillé de se rendre sur le site triercestdonner.fr/guide-du-tri.

En 2020, 313kg de déchets par an et par habitant ont été traités par le Sytom 36. C’est 26kg de moins qu’il y a 10 ans. Au total, ce sont 33.674 tonnes de déchets qui sont collectées chaque année.