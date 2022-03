Indre-et-Loire : chez Pavoifêtes, des centaines de drapeaux ukrainiens fabriqués chaque jour

« Ça fait 4 ans que je suis dans l’entreprise, et je n’avais pas vendu un seul drapeau ukrainien avant le 24 février dernier ! » Aurore Auberger est directrice-adjointe de Pavoifêtes, une entreprise basée à Rochecorbon, en Indre-et-Loire. Depuis l’invasion russe en Ukraine, l’activité a été fortement bouleversée. « Désormais, on a des commandes tous les jours, on fait des centaines de drapeaux bleu et jaune par jour », poursuit Aurore Auberger. « On ne fait pas que ça mais là c’est notre priorité. »

Des demandes des collectivités

L’entreprise a dû se réorganiser pour répondre la demande, urgente, avec des délais de 24h à 48h au maximum. « Nos clients, ce sont essentiellement les institutions : mairies, préfectures, conseils départementaux et régionaux. Mais aussi quelques particuliers », détaille la directrice-adjointe de Pavoifêtes. Aucun intérimaire n’a été sollicité pour le moment pour ce surcroît d’activité, mais « les machines tournent jour et nuit et tout le personnel fait des heures supplémentaires », indique Aurore Auberger.

Au vu du contexte international, difficile cependant pour Pavoifêtes se réjouir de cette hausse d’activité. « C’est sûr qu’on préférerait faire autre chose », confie Aurore Auberge. « D’habitude, à cette période de l’année, on travaille plutôt sur le pavoisement des événements estivaux. » Pour l’anecdote, sachez que le bleu du drapeau ukrainien représente le ciel, et le jaune les champs de blé. A noter qu’il n’y a en revanche pas d’augmentation des ventes de drapeaux russes actuellement chez Pavoifêtes.