Indre-et-Loire : marche blanche à La Riche, après la mort d’un jeune de 22 ans

Une marche blanche est prévue ce lundi 27 décembre à La Riche, commune de l’agglomération tourangelle où un jeune homme de 22 ans est mort poignardé il y a quelques jours. Dans la nuit de vendredi à samedi, Zinedine G. a été blessé à l’arme blanche rue Louis Niqueux, avant de succomber à ses blessures quelques heures plus tard.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame. « C’est dans la douleur que je présente au nom des Larichois mes condoléances à la famille de ce jeune. C’est une famille respectée de toutes et de tous à La Riche », confie la mairie dans un communiqué. « La famille en appelle au calme et à ce que justice soit faite pour Zinedine, qui était apprécié et aimé dans sa commune. »

Le rassemblement est prévu à 15h devant l’Hôtel de ville.