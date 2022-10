Indre-et-Loire : un CV demandé pour un stage de troisième, la famille répond avec humour

On retrouve ainsi les principales expériences « professionnelles » de « Loulou » : bébé en CDD entre 2008 et 2011, avec notamment l’apprentissage de la marche en 2009, puis « poseur de question » entre 2011 et 2019, une période durant laquelle il a obtenu le titre de meilleur déguisement de Spiderman au carnaval de l’école et son brevet de natation de 25 mètres. Depuis 2019, l’adolescent est en CDD « Geek à capuche » et s’est distingué avec un titre de champion du monde de la coupe de cheveux improbable. Parmi ses compétences, le garçon de 14 ans indique maitriser parfaitement le codage de trucs bizarres et le branchement de câbles, mais pas totalement le rangement de chambre et le vidage du lave-vaisselle.

La publication, aimée des dizaines de milliers de fois sur le réseau social, a suscité diverses réactions. Certains utilisateurs trouvent l’initiative très drôle, d’autres estiment la démarche contre-productive, estimant que des expériences professionnelles (bénévolat, premiers secours, langues, etc.) peuvent être valorisées dès l’adolescence.