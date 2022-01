Indre : les auto-écoles face à la hausse des prix du carburant

"On se sert la ceinture au maximum"… Boris Graboswki ne cache pas les difficultés que rencontrent les auto-écoles depuis plusieurs mois. À la tête de l’école de conduite A2G à Châteauroux, il est directement impacté par la hausse des prix de l’essence et du gazole, qui ont atteint de nouveaux records la semaine dernière, d’après les chiffres officiels publiés lundi : plus d’1,60€ le litre de gazole et 1,68€ le litre de sans plomb 95.

"Le prix on ne le regarde même plus, on le voit sur le bilan comptable", soupire le castelroussin, également représentant départemental du syndicat des professionnels de l’automobile Mobilians (ex-Conseil National des Professions Automobiles) dans l’Indre. "On fait un plein tous les 4 jours pour une voiture, donc environ 70/75 euros. L’an dernier le plein était aux alentours de 62/63 euros donc 15 euros de plus par plein tous les 4 jours, ça va très vite".

Boris Grabowski revient sur ces dépenses supplémentaires engendrées.