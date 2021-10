Indre : nouvelle grève chez Alvance Wheels, réunion avec le gouvernement ce vendredi

La mobilisation pour tenter de sauver Alvance Wheels et ses 287 salariés de Diors se poursuit. Ce jeudi 21 octobre, une grève a de nouveau été entamée sur le site de production, alors que les salariés avaient déjà cessé le travail lundi et mardi.

Alvance Wheels est aujourd’hui le dernier fabricant de jantes aluminium en France. La CGT exige notamment dans un communiqué « une nationalisation temporaire le temps de trouver un repreneur fiable ».

Le temps presse, toutefois, le tribunal de commerce de Paris ayant programmé une nouvelle audience le 9 novembre. « L’administrateur judiciaire nous a clairement informés sur le fait que s’il n’y avait pas de pressions faites de l’Etat sur Renault et PSA pour donner des garanties de prix et de volumes à un éventuel repreneur, la messe serait dite et la liquidation ordonnée le 9 novembre 2021, c’est-à-dire la fermeture pure et simple », explique le syndicat.