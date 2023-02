Indre : reprise des actions Stop Train à Argenton-sur-Creuse

En ce 14 février, le comité de défense de la gare d’Argenton-sur-Creuse (Indre) compte bien déclarer son amour au train. Avec l’objectif d’obtenir des dessertes supplémentaires pour la commune, le collectif relance son action Stop Train. A 15h15 ce mardi, ses membres descendront en effet sur les rails pour forcer l’arrêt d’un Intercités de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (Polt), une première action du genre depuis novembre dernier.

Le comité de défense de la gare réclame depuis plusieurs mois « le rétablissement du train au départ de Paris de 8h30 qui permet une arrivée quotidienne à Argenton à 11h (et permet de descendre jusqu'à Toulouse), et un train supplémentaire pour Paris l'après-midi, de façon à ne pas rester durant 9 heures sans Intercités ». Il prévoit de poursuivre la mobilisation chaque jeudi et samedi à 10h30 et vendredi à 15h15.

En parallèle, une pétition pour sauver la gare a recueilli en ce 14 février plus de 7.000 signatures.