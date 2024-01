Inès Reg et Kévin : les paillettes c'est fini, le couple se sépare !

Le célèbre couple d'humoristes s'est séparé. Inès Reg et Kévin avaient fait sensation en 2019, quand elle demandait à son compagnon, de mettre des paillettes dans sa vie. Ils se sont aimés pendant près de dix ans et ont décidé d'inventer une nouvelle définition au divorce.

Toi et moi on a donné une nouvelle définition au mot divorce. C'est s'aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s'est aimés. On ne regrette rien. C'est un magique souvenir. On finit de la plus belle des manières. Dire aurevoir aux amoureux qu'on a été, à l'endroit où l'on s'est dit oui.

Inès Reg