Pour éviter d’avoir une attaque à chaque fois que l’on passe à la caisse, on est de plus en plus nombreux à adopter la technique du "trading down". Ce terme a été souligné par le journaliste spécialisé dans la grande distribution, Olivier Dauvers. Comprendre en français : la descente en gamme.

Mais qu'est ce que ça veut dire concrètement ? Tout simplement que l’on privilégie davantage les marques distributeurs moins chères que les grandes marques que tout le monde connait.

Quelques chiffres pour bien comprendre le phénomène : en 2022, les produits des marques distributeurs ont augmenté de plus de 7%. Alors qu’à l’inverse, les grands groupes, avec leurs marques nationales, étaient en repli de 3%.

Attention pourtant ce n’est pas parce que ce sont des produits des marques distributeurs qu’ils ne subissent pas l’inflation. En effet, en 2023, sur un an, ces articles premiers prix étaient en hausse de plus de 17% par rapport à l’année précédente.

Cependant, même avec cette augmentation, ces fameux produits restent toujours moins chers que ceux des grosses marques.