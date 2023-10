Insolite : fêtez votre divorce !

Une entreprise spécialisée dans l’événementiel organise votre séparation de manière officielle et festive. Angélique, la dirigeante et créatrice du Comptoir de Jade basé en Charente Maritime, a décidé de reprendre un concept bien connu aux Etats-Unis :

"La vie à deux n'est pas un fleuve tranquille ! Certains arrivent et suscitent une grande admiration ! D'autres n'ont pas cette chance ! »

Après tout quand on peut organiser un mariage, pourquoi ne pas faire de même avec un divorce ?` Comme l'explique Angélique sur sa page Facebook, "le nombre de divorces est en légère baisse depuis quelques années après avoir connu un pic dans les années 2000 (données Insee). En 2015, 123 668 divorces ont été prononcés ( Insee mars 2017), et une fois le jugement du divorce officiel, on organise un divorce party ? Drôle d'idée ! Et pourtant ce concept né du l'autre côté de l'Atlantique est une sorte d'enterrement de vie de marié ! Pour ceux qui sont nostalgiques ou qui ont raté leur enterrement de jeune garçon (fille) voilà une bonne occasion de retenter le coup! Ça peut être une manière (ou pas) de relativiser la situation, de se changer les idées ! Certains couples de stars qu'on croyait inséparables (Brad et Angelina) ont bien divorcé et les plus excentriques d'entre eux ont organisé une fête somptueuse! Et après le wedding planner on fait appel au divorce planner ! Et avec près d'un couple sur deux qui divorce dans les grandes métropoles, ce nouveau métier a de l'avenir! De notre côté nous préférons fêter l'amour que le désaccord, mais quand une séparation se passe bien, nous sommes là pour organiser au mieux cet événement »

Une bonne manière de dédramatiser cette situation en somme. Et qui sait, c ’ est peut-être dans cette fête que certains retrouveront l ’ amour ?