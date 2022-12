Instagram va désormais vous prévenir lorsque vos publications n'apparaissent pas dans le feed de vos followers

C'est une bonne nouvelle pour tous les créateurs de contenus. Dans un article de blog publié le 7 décembre dernier, Instagram a annoncé l'arrivée d'un outil de transparence permettant de prévenir ses utilisateurs lorsque leurs publications sont cachées par l'algorithme du réseau social. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les comptes professionnels pourront ainsi savoir si leur publication est recommandée par l’application, et donc, si elle est éligible pour être montrée aux non-abonnés.

La fin du shadowban ?

L'époque du "shadowban", ou le fait qu'Instagram limite unilatéralement l'audience d'un compte sans prévenir son propriétaire, semble bientôt révolue. Bien que la plateforme n'ait jamais confirmé l'existence de ce phénomène, de nombreux influenceurs et utilisateurs ont dénoncé cette pratique, souvent arbitraire.

C'est en partie pour cela que le réseau social a donc pris de nouvelles mesures. Adam Mosseri, le responsable d'Instagram, nous montre la démarche à suivre, en vidéo. Pour savoir si certaines de vos publications sont cachées à vos followers, il faut vous rendre sur votre profil, puis dans les paramètres. Cliquez sur "Compte" et "Statut du compte". Si tout est en ordre, le message suivant apparaîtra : "Vous n'avez rien publié qui a une incidence sur le statut de votre compte". En revanche, si l'un de vos posts pose problème, Instagram vous alertera afin de vous permettre de modifier le contenu en question ou de faire appel de la décision.

"Nous savons que, pour de nombreux créateurs et créatrices, le fait qu'Instagram recommande votre contenu est un excellent moyen d'atteindre de nouveaux membres et de développer votre audience. C'est pourquoi il est important pour nous que tout le monde comprenne nos règles et soit capable de savoir si quelque chose limite l'audience de leur contenu pour les non-followers", a déclaré le patron du réseau social. "Si vous avez publié des éléments qui enfreignent nos règles de recommandation, votre contenu ne sera pas recommandé", a-t-il ajouté.